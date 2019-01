VIDEO. Roekeloze bestuurder van Porsche die volledig rond rotonde slipt, riskeert boete tot 4.000 euro Alexander Haezebrouck

13 januari 2019

10u08 525 Roeselare Een filmpje waarin te zien is hoe een paarse Porsche scheurt over het rondpunt aan het voedingsbedrijf Poco Loco in Roeselare werd de afgelopen dagen massaal gedeeld via sociale media. De eigenaar van de auto werd ondertussen geïdentificeerd. “Dit is roekeloos rijgedrag en kan niet”, zegt Carl Vyncke van de politiezone Riho. Ondertussen duiken ook copycats op.

In het filmpje is te zien hoe een paarse Porsche aan hoge snelheid het rondpunt oprijdt. Daarna toont de bestuurder zijn rijkunsten door het volledige rondpunt aan één stuk door te slippen. De politie kreeg het filmpje vrijdagavond in haar bezit en startte een onderzoek. De eigenaar is ondertussen geïdentificeerd, het gaat om een Roeselarenaar. Of de eigenaar van de auto ook de bestuurder is op het filmpje, moet nog blijken. Van wanneer de feiten precies dateren is nog onduidelijk. “We gaan de eigenaar eerstdaags verhoren”, zegt commissaris Carl Vyncke van de politiezone Riho (Roeselare, Izegem, Hooglede). “Als hij ook de bestuurder blijkt te zijn, riskeert hij een geldboete tot 4.000 euro en een rijverbod tussen 15 dagen en vijf jaar. Daar zal de rechter uiteindelijk over beslissen.”

De politie kreeg ondertussen nog twee filmpjes van autobestuurders die het manoeuvre van de Porsche bestuurder nadoen. “Alleen zijn hun stuurkunsten minder beheerst dan de bestuurder van de Porsche”, zegt commissaris Carl Vyncke. “Het gaat ook om wagens uit de duurdere prijsklasse. Eén van die bestuurders konden we al identificeren, bij de andere zijn we nog aan het onderzoeken. Maar ook zij mogen eerstdaags een proces-verbaal in hun bus verwachten. We kunnen dit niet zomaar laten passeren, die rotonde is geen racecircuit.”