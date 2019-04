VIDEO - Rodenbach verstopt onder 25.000 Magische Molglazen 10 Gemolde Glazen die samen 10.000 euro waard zijn CDR

12 april 2019

De zesde editie van het VIER-programma De Mol houdt nu al enkele weken miljoenen Vlamingen in spanning. Als partner van De Mol verspreidde Brouwerij Rodenbach, van bij de start van het programma, 25.000 Magische Molglazen met de bekende duimafdruk van De Mol die bij het inschenken van een verfrissende Rodenbach van wit naar rood kleurt. Maar niets is wat lijkt. Tussen de duizenden glazen bevinden zich 10 Gemolde Glazen. “Vorige week ontdekte een aandachtige moljager iets merkwaardigs tijdens een aflevering van De Mol. In een billboard van Rodenbach veranderde plots in één frame het Rodenbach-rood naar groen. Bijna niet te zien met het blote oog, maar duidelijk zichtbaar wanneer je het beeld pauzeert. Een subliminale boodschap die de oplettende kijker leidde naar een website: www.rodenbach.be/gemoldeglazen” vertelt Tom Robberechts, marketingverantwoordelijke bij de brouwerij. Op die website worden de tien Gemolde Glazen onthuld. “De witte duimafdruk van De Mol kleurt nu niet rood, maar groen”, weet Tom. “Aan deze glazen is een prijzenpot van 10.000 euro gekoppeld. Wie een Magisch Molglas vindt, gaat aan de haal met 1.000 euro. Nu is het alleen nog aan de fans van Rodenbach en De Mol om ernaar op zoek te gaan. Om ze te helpen met hun zoektocht, worden de komende weken tips verspreid op de sociale mediakanalen van Rodenbach.”

Naast de Magische Molglazen en de tien Gemolde Glazen serveert Rodenbach ook enkele andere Mol-acties. Zo kan men een Molreis met 9 vrienden naar Vietnam winnen en werd in elke thuisstad van de kandidaten van De Mol een Rodenbach-café omgetoverd tot een volwaardig supporterscafé. Daar kan je elke zondag naar De Mol gaan kijken en genieten van een gratis Rodenbach zolang jouw favoriete kandidaat nog in het programma zit.