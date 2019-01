VIDEO. Politie zoekt roekeloze bestuurder van Porsche die volledig rond rotonde slipt Alexander Haezebrouck

12 januari 2019

14u08 0 Roeselare De politie is op zoek naar de bestuurder van een paarse Porsche waarvan een filmpje opdook waarop te zien is hoe hij het rondpunt aan het voedingsbedrijf Poco Loco volledig rond slipt. “Dit is roekeloos rijgedrag en kan uiteraard niet”, zegt Carl Vyncke van de politiezone Riho.

Op het filmpje dat sinds enkele dagen massaal gedeeld wordt via chatgroepen op WhatsApp, is te zien hoe een paarse Porsche aan hoge snelheid het rondpunt oprijdt. Daarna toont de bestuurder zijn rijkunsten door het volledige rondpunt aan één stuk door te slippen.

De politie kreeg het filmpje zelf ook in hun bezit gisteravond en is een onderzoek gestart. “Alles wijst erop dat het om een persoon uit de streek gaat”, zegt Carl Vyncke van de politiezone Riho (Roeselare, Izegem, Hooglede). We kregen ook al enkele tips binnen die zouden kunnen leiden naar de dader, die zijn we nog volop aan het onderzoeken. Ook wanneer de feiten zich precies afspeelden is nog onduidelijk, we zoeken naar de persoon die dit filmpje een eerste keer deelde.”