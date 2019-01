VIDEO: Politie toont filmpje crashende Polen: “Rijden en drinken gaan niet samen” LSI

08 januari 2019

16u49

Bron: LSI 3 Roeselare Met beelden van een bewakingscamera op het Stationsplein in Roeselare wil de politie duidelijk maken dat rijden en drinken niet samen gaan.

In onze krant van 31 december was al te lezen dat een Audi met Poolse nummerplaat het weekend voordien op het plein was gekanteld. De 24-jarige Poolse automobilist was in het centrum weggevlucht toen een politiepatrouille de wagen wilde tegen houden. Aan ’t Kruidvat in de Ooststraat was de auto de plooibare paaltjes nog de baas, maar het vaste, verzinkbare paaltje aan El Dia bleek een taaiere klant. De twee inzittenden uit Roeselare werden opgepakt. De jongeman achter het stuur had te veel gedronken en moest zijn rijbewijs afgeven voor vijftien dagen. Dat was ook de reden voor de vlucht. Maar de bewegende beelden maken alles nog veel straffer… en maken ook duidelijk dat verzinkbare paaltjes niet zomaar wijken.