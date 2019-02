VIDEO: Keurder zit bijna twee uur met voet vast in torenkraan op 40 meter hoogte Hans Verbeke

19 februari 2019

13u47 0 Roeselare Een man die in het centrum van Roeselare een torenkraan moest keuren, heeft dinsdagvoormiddag hachelijke momenten beleefd. Het slachtoffer raakte op 40 meter hoogte gekneld met zijn voet. Nu en dan schreeuwde hij het uit van de pijn. Het kostte de brandweer heel wat tijd om hem te bevrijden. Daarna werd hij aan een kabel voorzichtig naar beneden gelaten.

Op de hoek van de Noordstraat met de Uilstraat in Roeselare wordt al enkele maanden hard gewerkt aan de bouw van een appartementencomplex. Daar staat ook een torenkraan opgesteld en die moet om de drie maanden gekeurd worden. Dat was dinsdag ook het geval. Een keurder klom in de kraan met de bedoeling om ook boven de nodige controles uit te voeren. Daar liep het echter mis. De man raakte gekneld met zijn rechtervoet.

Complexe bevrijding

Omdat de man er niet in slaagde zich los te wrikken, werden iets na tien uur de hulpdiensten gebeld. De brandweer stuurde een team ter plaatse dat gespecialiseerd is in reddingen op hoogte. Ook de MUG-arts waagde zich naar boven met een collega. Ondermeer met een koevoet werd geprobeerd het slachtoffer te bevrijden. Dat lukte echter maar moeizaam, de man schreeuwde het ook nu en dan uit van de pijn.

Aan kabel naar beneden gelaten

Pas even voor de middag kon de voet van de keurder worden vrijgemaakt. Daarna werd de man in een harnas vastgemaakt om vervolgens voorzichtig aan een kabel naar beneden te worden gelaten. Hij kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Het incident in het Roeselaarse stadscentrum lokte nogal wat nieuwsgierigen.