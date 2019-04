VIDEO - Hypnosis Dance Academy realiseert eerste klimaatneutraal danscenter in België Charlotte Degezelle

20u02 0 Roeselare Hypnosis Dance Academy vzw is de eerste Belgische dansclub met een volledig CO2-neutraal danscenter. De nieuwbouw langs de Groenestraat, die na de paasvakantie in gebruik wordt genomen, biedt Hypnosis bovendien de mogelijkheid om hun aanbod straks flink uit te breiden met onder meer koppeldans en rolstoeldansen. Ook De Dansacademie, een nauwe samenwerking tussen Hypnosis en MSKA Roeselare, vindt er onderdak.

“Naast artistiek directeur van Hypnosis Dance Academy ben ik ook master in de geografie en enorm begaan met duurzaamheid”, opent Steve Burggraeve zijn verhaal. “Ik heb altijd gezegd dat als we ooit een eigen danscenter zouden bouwen dit CO2-neutraal zou zien en liefst zelfs off-grid wat betekent dat je volledig zelfbedruipend bent in je energievoorzieningen. De wetgeving laat dat laatste niet toe, maar toen we de knoop doorhakten om effectief onze huidige stek in de Abraham Hansstraat te verruilen voor een eigen danscenter wist ik dus al heel duidelijk wat ik wou: geen fossiele brandstoffen. We hebben de nieuwbouw volledig zelf ontworpen en duurzaamheid was daarbij de rode draad. Op het dak liggen 42 zonnepanelen, het gebouw is uitgerust met tien lucht-lucht warmtepompen en een warmteboiler. Er is gebouwd met duurzame materialen en we doen volop aan warmterecuperatie. Zo wordt de warmte die de dansers genereren in de studio’s opgezogen en via een warmtewisselaar opnieuw benut.”

Maar de nieuwbouw, die gerealiseerd werd met de steun van Sport Vlaanderen, is heel wat meer dan enkel duurzaam. Het is een state-of-the-art sportcomplex geworden met een oppervlakte van 1.200 vierkante meter dat onderdak biedt aan drie ruime dansstudio’s en een privé dansstudio die allen uitgerust zijn met zwevende dansvloeren, all surround sound systems en spiegels, een bar die ook verhuurd wordt voor events, een relaxzone, een studeerverdieping en drie kleedkamers met douches. “We maken ook nog werk van ligweides, een zomerterras, een muziekproductieruimte en een winkeltje met danskledij”, weet Steve. “Er zijn ook heel wat extra’s zoals iPads ter beschikking, charging boxen voor gsm’s en het volledige gebouw is geautomatiseerd. Zo kan ik de deur ontsluiten of het licht uitschakelen met een app op m’n gsm. Verder investeerden we in driedubbel geluidswerend glas en in speciale geluidsisolatie zodat de buurt zeker geen geluidsoverlast ervaart.”

De nieuwbouw wordt overdag gebruikt door De Dansacademie, de middelbare dansopleiding die MSKA Roeselare en Hypnosis Dance Academy op 1 september lanceerden. Na schooltijd is het de thuishaven van Hypnosis Dance Academy. “Ons eigen danscenter biedt de mogelijkheid om ons danspakket sterk uit te breiden”, zegt Steve. “We willen meer aanbieden voor volwassenen en starten straks onder meer ook met koppeldans en rolstoeldans. Het is trouwens de bedoeling dat het danscomplex in de zomer, al dan niet samen met het internaat van MSKA, verhuurd wordt voor bijvoorbeeld externe sportkampen.”

Meer op hdac.be.

