VIDEO: Een avontuur van 13.840 kilometer, van Peking naar Parijs: boezemvrienden testen hun Dodge uit 1933 op Carrefour de l’Arbre Sam Vanacker

08 maart 2019

14u34 1 Roeselare Patrick Debusseré en Bernard Vereenooghe staan op 2 juni aan de voet van de Chinese Muur voor de start van de historische rally Peking-Parijs. Vijf weken en bijna veertienduizend kilometer later hopen ze met hun onverwoestbare Dodge Roadster aan te komen in Parijs. Vrijdag maakte het dynamische duo een testritje op de bekendste kasseien van Parijs-Roubaix.

Peking-Parijs is de langste en zwaarste historische rally ter wereld en is niet voor gevoelige zielen weggelegd. Na China voert de route dwars door de Mongoolse woestijn en de Kazachse steppe, waarna een flink deel van Rusland wordt aangedaan om uiteindelijk via de Baltische staten Europa binnen te rijden. Deelnemers moeten alle bagage en wisselstukken zelf bij hebben en op eigen houtje door de woestenij zien te navigeren. Daarbij moeten ze voorbereid zijn op stof, zand, regen, kou en hitte. Occasioneel wordt al eens een riviertje overgestoken. Geen kattenpis.

Op de vorige editie is een auto van een van de deelnemers na motorpech uitgebrand in de ‘middle of nowhere’. Voor zulke noodgevallen hebben we allemaal een satelliettelefoon Patrick Debusseré

Noodgevallen

Patrick Debusseré uit Hooglede en zijn beste vriend Bernard Vereenooghe uit Roeselare zien dat allemaal volledig zitten. “Het wordt een puur, onvervalst avontuur”, glundert Patrick. “Tuurlijk gaan we keihard afzien, maar het wordt een ervaring om nooit meer te vergeten. Vooral het Aziatische deel van de rally belooft zwaar te worden, zowel voor de wagen als voor ons. Op de vorige editie is een auto van een van de deelnemers na motorpech uitgebrand in de ‘middle of nowhere’. Voor zulke noodgevallen hebben we allemaal een satelliettelefoon, terwijl alle wagens ook een volgsysteem aan boord hebben.”

Vooroorlogse wagen

De Dodge Roadster uit 1933 van Patrick en Bernard is een verhaal apart. ”De auto moet tegen een stootje kunnen, dus kozen we bewust voor een vooroorlogse Dodge. Goed staal, een ijzersterk chassis, bladvering en een zescilinder. Verder is de techniek van zo’n wagen relatief eenvoudig, wat herstellingen onderweg eenvoudiger maakt. Bovendien hebben we de basis van de Dodge vorig jaar op punt laten zetten in de VS door de Montana Dodge Brothers, twee wereldvermaarde mecaniciens die gespecialiseerd zijn in Dodges.”

Brexit gooit roet in het eten

Sinds midden december is de Dodge terug in België, waar er nog eens twee maanden werk kroop in de afwerking. Patrick en Bernard zijn pas twee weken geleden begonnen met testrijden. Daarbij gaan ze geen uitdaging uit de weg en vrijdag heeft het duo de wagen nog uitgetest op de vermaarde kasseien van Carrefour de l’Arbre, bekend van de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix. De test verliep prima. “Elke dag zijn we bezig met rijden, sleutelen en afstellen. We moeten de wagen kennen als onze broekzak.”

“Nu staat de kilometerteller - die trouwens uit een Porsche 911 uit 1969 komt - op 2.388 kilometer. We hadden graag minstens 4.000 kilometer gehaald, maar spijtig genoeg moet de Dodge woensdag al vertrekken naar Engeland, van waaruit het dan naar China gaat. Dat is anderhalve maand sneller dan gepland en dat heeft alles te maken met de onzekerheid over de Brexit. De organisatie van de rally wil koste wat het kost vermijden dat de wagens vast komen te zitten in Engeland en daarom is alles wat opgeschoven.”

Patrick is een perfectionist. Op dat vlak ga ik hem af en toe wat moeten in toom houden, want tijdens de rally zal lang niet alles vlekkeloos verlopen. En de klok tikt Bernard Vereenooghe

350 uur om aan te komen

Los van de te verwachten tol op de wagen, waar autodealer Patrick zich vooral om bekommert, heeft de lange rit ook een psychologisch aspect. “Dat is mijn afdeling”, reageert Bernard. “Patrick rijdt, ik zorg voor de navigatie en voor de morele steun. Groot voordeel daarbij is dat we elkaar al meer dan dertig jaar kennen. Zo kennen we ook elkaars minder positieve kantjes. Patrick is bijvoorbeeld een perfectionist. Alles moet van hem altijd piekfijn in orde zijn, soms ten koste van hemzelf. Op dat vlak ga ik hem af en toe wat moeten in toom houden, want tijdens de rally zal lang niet alles vlekkeloos verlopen. En de klok tikt. De winnaar van de vorige editie reed van Peking naar Parijs in 288 uur. De bovenste limiet ligt op 350 uur en dat moeten we zien te halen. Er zullen onderweg zeker problemen en meningsverschillen zijn, maar ik geloof dat we die de baas gaan kunnen. Helemaal tot in Parijs.”

Voor aankomst in Parijs op zondag 7 juli doorkruist de rally ook ons land. Als alles goed gaat staan Patrick en Bernard op zaterdag 6 juli op de markt van Ieper na de reis van hun leven. Patrick belooft tijdens rally regelmatig updates te plaatsen op de Facebookpagina ‘The Belgian Dodge Brothers’.