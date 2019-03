VIDEO. Bpost houdt een oogje in het zeil in Roeselare: Camera’s op postauto’s controleren verkeersborden, verlichtingspalen en staat van het wegdek Charlotte Degezelle

27 maart 2019

13u18 0 Roeselare Roeselare wil de verkeersveiligheid verhogen dankzij een samenwerking met Bpost. Via camera’s op postauto’s gaat de stad vanaf deze zomer een database aanleggen van alle verkeersborden en verlichtingspalen langs de openbare weg. In een volgende fase wil de stad ook eventuele schade aan de weg in kaart brengen. Het project is nu al bekroond met de Smart City Award Digital van Technologiefederatie Agoria.

De postbode ziet alles en komt overal. Die oude volkswijsheid gaat Roeselare nu koppelen aan moderne technologieën voor een uniek project dat de verkeersveiligheid ten goede moet komen. “Via nieuwe technologieën willen we de databank van de verkeersborden actueel houden en de toestand op de weg optimaliseren. Nu hollen we telkens de feiten achterna”, weet schepen voor ICT Griet Coppé (CD&V). “We gaan hiervoor in zee met Bpost, want postbodes komen overal in onze stad. Bovenop hun postwagentjes worden camera’s geïnstalleerd die het straatbeeld filmen. De eerste autootjes met camera moeten tegen de zomer rondrijden.”

Sneller ingrijpen

In eerste instantie worden alle verkeersborden en verlichtingspalen in Roeselare in kaart gebracht. “Op basis van de foto’s kunnen we snel ter plaatse gaan bij meldingen of beelden van ontbrekende borden, borden die gebreken vertonen, borden waar groen voor hangt, borden met te veel graffiti of die onleesbaar geworden zijn,… Maar ook als er ergens te veel borden staan of verkeersborden elkaar tegenspreken, kunnen we snel ingrijpen. Hetzelfde geldt voor de verlichtingspalen. We krijgen soms meldingen binnen dat de openbare verlichting hier of daar niet werkt. Om dit te kunnen doorgeven aan Eandis voor herstel moeten we het nummer van de paal kennen. Dat zullen we straks heel snel kunnen nagaan.”

Artificiële intelligentie

In een volgende fase zal ook de staat van het wegdek in beeld gebracht worden: putten die dringend gevuld moeten worden, zebrapaden die vervaagd zijn, barsten in het wegdek,... “Met alle data die we verzamelen, aangevuld met verkeersreglementen en ongevallencijfers, willen we ook onderzoeken of we artificiële intelligentie kunnen gebruiken om voorstellen te formuleren om bepaalde verkeerssituaties te verbeteren.” De stad hoopt ook dat andere gemeentes deze nieuwe technologie zullen gebruiken om de verkeersveiligheid efficiënt over de stadsgrenzen heen aan te pakken.

In de prijzen

Hoewel het project nog in opstart is, is het nu al in de prijzen gevallen. Technologiefederatie Agoria heeft Roeselare bekroond met de Agoria Smart City Award. “De jury apprecieert dat een stad de kar trekt om de verkeersinfrastructuur digitaal te inventariseren. De aanpak is origineel en speelt in op een sterke behoefte van lokale besturen. Het project biedt veel potentieel voor de opkomst van geautomatiseerde voertuigen waarvoor de beschikbaarheid van digitale kaarten van wegen onontbeerlijk is. De jury hoopt dat deze prijs een aanmoediging zal zijn voor de gemeentebesturen, die hier op termijn hun verantwoordelijkheid zullen moeten nemen.”