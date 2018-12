Vespa Club Roeselare krijgt nationale erkenning CDR

21 december 2018

11u20 0

Vespa Club Roeselare heeft de erkenning gekregen om toe te treden tot Vespaclub Belgium. Dit is de nationale federatie die 55 Vespaclubs van over het hele land verenigt en meer dan 3.000 leden telt. “Het nieuwe bestuur van Vespa Club Roeselare, die z’n 12e werkjaar ingaat, werkte een heel jaar toe naar deze erkenning, die onze vereniging nu echt naar buiten toe helemaal op de kaart zet”, zegt secretaris Steven De Wulf. Vespa Club Roeselare is heel laagdrempelig. De enige ledenvoorwaarden zijn het jaarlijks lidgeld betalen en een Vespa scooter bezitten. De vereniging is goed op weg om de 80 leden uit Roeselare en omgeving te overschrijden en komt daarmee stilaan de top tien van erkende clubs binnen. Iedereen die zich naar de wegcode schikt is steeds welkom om een ritje met ons te maken. Meer op www.vespaclubroeselare.be en http://facebook.com/vespaclubroeselare/.