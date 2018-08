Verzinkbaar paaltje maakt volop brokken AL 10 KEER SCHADE, MAAR SYSTEEM WERKT PERFECT VOLGENS STAD SAM VANACKER EN CHARLOTTE DEGEZELLE

20 augustus 2018

02u37 0 Roeselare Alwéér is een wagen tegen het verzinkbare paaltje aan het Roeselaarse stationsplein gebotst: volgens horeca-uitbaters al de tiende keer in twee jaar. Het stadsbestuur houdt vol dat er niets scheelt aan het systeem. "Veel bestuurders blijven gewoon te lang treuzelen", zegt schepen Griet Coppé.

Het principe is nochtans eenvoudig. Om het stationsplein overdag verkeersvrij te houden, staat ter hoogte van het terras van café El Dia een paaltje met daarnaast twee lichten. Ordediensten die door moeten, kunnen het paaltje doen zinken met een afstandsbediening. Horeca-uitbaters en leveranciers dienen een cijfercode in te voeren, waarna het licht op groen springt en het paaltje zakt. Toch zijn er heel regelmatig bestuurders die zich vastrijden. Zaterdag was het de beurt aan een gast van het Park Hotel. Volgens Jennifer Clement van café El Dia staat de teller daarmee al minstens op tien. "Net voor de batjes was het ook weer prijs", vertelt ze. "Een leverancier heeft de paal door de onderkant van een gloednieuwe bestelwagen gekregen. Perte totale. Of er iets scheelt aan het systeem? Dat is moeilijk te zeggen. Als het licht op rood springt, duurt het een paar seconden voor de paal weer omhoog komt, al heb ik gehoord dat de paal wel al eens omhoog gekomen zou zijn toen het groen was."





Rechtbank

Naar aanleiding van de Stationsfeesten liet Jennifer twee plakkaatjes maken, die ze aan de lichten wou ophangen om passanten te waarschuwen voor de paal. "Uiteindelijk gebruikte ik ze niet, omdat de paal tijdens de feesten naar beneden bleef. Maar een betere aanduiding zou waarschijnlijk al een verschil maken, niet alleen voor auto's. Ik heb al fietsers gezien van wie hun achterwiel plots de hoogte in ging."





Ook Bart Vandewiele van het Park Hotel stelt zich vragen. "Ik rijd er zelf minstens twee keer per dag over. Ik kan u verzekeren dat ik telkens mijn hart vasthou. Zelfs als het licht groen is, stop ik en toets ik voor alle zekerheid de code in. Drie gedupeerden hebben nog steeds een procedure bij de rechtbank lopende, in de hoop de geleden schade vergoed te krijgen. Precies om dergelijke discussies te vermijden, heeft de stad er begin dit jaar een camera op gezet. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. De schade blijft." Dat laatste bevestigt politiecommissaris Carl Vyncke. "Vroeger werden ongevallen geregeld tussen de stad en de chauffeur, maar omdat er te veel discussie was, staat er nu een camera. We maken nu altijd een pv op en bekijken de beelden. En ik verzeker u: het paaltje is nog nooit omhoog gekomen als het licht groen was." Bij schepen van Mobiliteit Griet Coppé (CD&V) horen we hetzelfde. "Bestuurders die er oprijden, zijn zelf verantwoordelijk en draaien dus ook zelf op voor de kosten." Het hoge aantal ongevallen wijt de schepen aan onvoorzichtigheid. "Er zijn gewoon te veel hardleerse chauffeurs die te snel willen doorrijden of er te lang blijven treuzelen." Opmerkelijk: twee vaste palen bleken zaterdag gewoon uitgetrokken. Hierdoor kunnen bestuurders het verzinkbare paaltje omzeilen.