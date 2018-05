Vervoerscheques laten jeugd veilig feesten 23 mei 2018

Om jongeren de kans te geven om op een veilige manier uit te gaan, en mensen met een beperkt inkomen uit hun isolement te halen, lanceert Stad Roeselare het proefproject 'Vervoer op maat'. Vanaf 1 juni tot en met 31 december 2019 kunnen zij vervoerscheques aanvragen om voordelig een beroep te doen op een taxi of De Link. "Roeselaarse jongeren van 16 tot en met 25 kunnen eenmalig zes vervoescheques afhalen voor 10 in plaats van 30 euro", vertelt mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V). "Tijdens het weekend, in vakantieperiodes en op feestdagen, telkens tussen 19 en 7 uur, kunnen zij die gebruiken.





Vijf euro

De personen met een beperkt inkomen, dat zijn mensen die ook in aanmerking komen voor de Vrijetijdspas, minstens 18 zijn, geen eigen wagen hebben en ook geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Zij kunnen hetzelfde pakket van zes vervoerscheques aankopen voor slechts vijf euro en er is ook geen maximum van het aantal pakketten." Er mogen meerdere cheques gebruikt worden om een rit te betalen, maar is het bedrag hoger dan de waarde van de cheques dan moet de passagier het resterende bedrag bijpassen. Er wordt ook geen geld teruggegeven op een vervoercheque.





Derde doelgroep

Er is voor dit proefproject 20.000 euro voorzien in de begroting. Na de proefperiode volgt een evaluatie. Raadslid Gerdi Casier (sp.a) is nu al voorstander om een derde doelgroep op te nemen: minder mobiele senioren. (CDR)