Verstrooide chauffeur vermijdt zwaar ongeval nipt met bruusk uitwijkmanoeuvre

VHS

13 december 2018

15u13 1 Roeselare Ondernemer Geert Segers uit Izegem was donderdagmorgen op de E403 in Oekene getuige van een bijna-ongeval. “Alleen met een ultiem bruusk uitwijkmanoeuvre kon een chauffeur voor mij vermijden dat hij met z’n vrachtwagen tegen een signalisatievoertuig botste”, vertelt hij. Z’n dashcam registreerde alles.

Met zijn Land Rover Defender tufte Geert Segers, zaakvoerder van het gelijknamige schrijnwerkbedrijf uit Izegem, donderdagmorgen langs de E403 naar huis. “Ter hoogte van de afrit naar het tankstation in Oekene zag ik een signalisatiewagen staan op de pechstrook. Het grote lichtbord achteraan de vrachtwagen gaf aan dat 500 meter verder de rechterrijstrook niet vrij was. Dik 150 meter voor het zover was, week ik uit naar de linkerrijstrook, om de chauffeur van een trager rijdende vrachtwagen de kans te geven zonder problemen uit te wijken naar de middelste rijstrook. Tot mijn verbazing bleef de vrachtwagen rechtdoor rijden. Net op tijd gaf de chauffeur een ruk aan het stuur. Hij miste op een halve meter na een signalisatievoertuig. Zijn vrachtwagen, van het Chapebedrijf Valcke uit het Henegouwse Frasnes-lez-Anvaing, zwiepte even maar hij kon ‘m onder controle houden. Daarna reed hij door alsof er niks gebeurd was.” Segers snapt niet dat de man in kwestie het signalisatievoertuig zo laat zag. “We waren er verdorie al één gepasseerd, die moet hij toch ook gezien hebben”, zegt Segers. “Als je zo’n dingen ziet, is het niet verwonderlijk dat er ongelukken gebeuren.”