Verstilde wake herdenkt aanslagen van 22/3 22 maart 2018

Dinsdag 22 maart 2016. Vandaag al twee jaar geleden, maar de aanslagen in Zaventem en Maalbeek staan voor altijd in ons geheugen gegrift. Achteraf werd er in Brussel een Silence for Peace georganiseerd. Dat initiatief kreeg gisteren weer navolging op het Roeselaarse Stationsplein. "Met dit 'samen-zijn' in stilte geven we een signaal dat stilte en verstilling een basisrecht zijn in deze doordraaimaatschappij", verduidelijkt Conny Vercaigne van initiatiefnemer Vormingplus VZW. (CDR)