Verscherpt politietoezicht op rommelmarkt na vondst gestolen spullen 22 augustus 2018

De politie van de zone Riho zal op de wekelijkse zondagse rommelmarkt aan Euroshop in Roeselare voortaan verscherpt toezicht houden.

Afgelopen weekend konden op de rommelmarkt laptops en iPads gevonden worden, die amper twee dagen eerder bij inbraken in Roeselare gestolen waren. Het was een gedupeerd koppel uit de Mandellaan dat zelf op speurtocht trok. Tot hun eigen verbazing troffen ze op de rommelmarkt hun twee gestolen laptops aan. Een koppel ex-Joegoslaven uit Roubaix probeerde de spullen er aan de man te brengen en kon opgepakt worden. Naar eigen zeggen waren ze niet verantwoordelijk voor de inbraken en kochten ze de spullen zelf te goeder trouw. De Kortrijkse onderzoeksrechter geloofde die versie niet of vindt in ieder geval dat verder onderzoek nodig is. Hij besliste ondertussen om het koppel aan te houden. Zij blijven minstens tot de raadkamer van vrijdag in de cel.





Burgemeester Kris Declercq (CD&V) noemt het frappant dat gestolen spullen twee dagen na de diefstal amper enkele kilometers verder al doorverkocht werden. "De politie hield in het verleden al regelmatig toezicht op de rommelmarkt, zowel zichtbaar als discreet", weet hij. "Dat toezicht zal in de toekomst verscherpt worden. Alle spullen op de rommelmarkt één voor één controleren, is evenwel onmogelijk." De organisator van de rommelmarkt huurt de parking op zondagvoormiddag van eigenaar Euroshop. Hij moet geen vergunning aan de stad aanvragen om dit op het privéterrein te organiseren. "De stad kan daardoor ook geen voorwaarden opleggen", aldus Kris Declercq. Euroshop benadrukt dat het verder niet bij de organisatie van de wekelijkse rommelmarkt betrokken is. (LSI)