Verrast door manoeuvre van voorligger en verblind door de zon: trucker botst tegen signalisatiewagen op E403 Nog maar eens ongeval ter hoogte van werken op de snelweg Hans Verbeke

17 januari 2019

17u15 0 Roeselare Een vrachtwagen is donderdag kort na de middag op de E403 in Oekene ingereden op een botsabsorbeerder die op de rechterrijstrook stond opgesteld omwille van werken aan het wegdek. De trucker zag niet goed door de laagstaande zon en was bovendien verrast door een plots uitwijkmanoeuvre van een collega die net voor hem reed. De gebotste vrachtwagen kwam na de klap in een gracht terecht.

In opdracht van het groentenverwerkend bedrijf d’Arta uit Ardooie reed Stadenaar Dirk Vandenbroucke (52) donderdag met een lege vrachtwagen van het transportbedrijf Demeulemeester uit Pittem naar het noorden van Frankrijk, om er een lading witte rapen op te halen. Iets voor 14 uur liep het verkeerd, op de E403 ter hoogte van het Esso-tankstation in Oekene. “Voor mij reed nog een andere vrachtwagen”, zegt Vandenbroucke. “Die week plots uit naar links, wat mij verraste. De zon stond bovendien ook laag en scheen pal in het gezicht. Ik merkte te laat dat er op de rechterrijstrook een botsabsorbeerder stond. In een reflex gooide ik nog het stuur om naar rechts.”

“Dit soort botsingen gebeurt helaas al te veel”

De trekker botste rechts achteraan tegen het botskussen dat aan het signalisatievoertuig hing. Ook de werfwagen kreeg nog een flinke duw. Dirk Vandenbroucke belandde met zijn trekker-oplegger combinatie in de gracht tussen de snelweg en de parking van het tankstation. De man liep bij het ongeval alleen wat schaafwonden op en hoefde niet naar het ziekenhuis. Een werknemer van het bedrijf D&S uit Gent, die achter het stuur zat van het aangereden signalisatievoertuig, liep een whiplash op. “Ik heb de botsing niet zien aankomen”, vertelt de man. “Het was best wel een hevige schok. Dit soort ongevallen gebeurt helaas al te veel. Nochtans zijn de werken goed aangeduid hé. Op vijfhonderd meter staat al een eerste signalisatievoertuig, duidelijk zichtbaar van op ruime afstand. En toch blijven we gevaar lopen.”

Rijbaan weer vrij om 16.30 uur

De verkeershinder als gevolg van het ongeval bleef beperkt. Slechts één rijstrook was afgesloten. Dat de gestrande vrachtwagen in een gracht lag naast de parking van het tankstation maakte het een stuk makkelijker om het gevaarte te takelen. Groot voordeel daarbij was, dat de oplegger leeg was. Tegen half vijf was de snelweg weer volledig vrij. Hoe groot de schade is aan trekker en oplegger, is niet duidelijk.