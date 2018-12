Verpleegkundigen AZ Delta stappen naar Warmste Week CDR

21 december 2018

De dienst endoscopie van AZ Delta organiseerde de voorbije maanden de actie Smile for Life in het kader van de Warmste Week. Ze verkochten sleutelhangers met lachende kakjes ten voordele van het Ariannefonds. Dat fonds verzamelt fondsen in om het onderzoek naar leukemie en bloedkankers te ondersteunen. De . De actie werd opgezet als steun voor één van hun teamleden die dit jaar getroffen werd door acute leukemie. Samen sprokkelden ze niet minder dan 10.500 euro bijeen. Vanmiddag zijn verpleegkundigen Nancy Balduck en Laurence Fleurent aan campus Wilgenstraat te voet vertrokken richting Wachtebeke. Ze stappen komende avond, nacht en ochtend 67 kilometer met de cheque richting domein Puyenbroeck waar ze tussen 8 en 10 uur hopen te arriveren. Onderweg krijgen ze het gezelschap van hun collega’s.