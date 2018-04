Verongelukte vrouw zou weldra in het huwelijk treden VERPLEEGSTER LAAT OOK DOCHTERTJE (4) ACHTER HANS VERBEKE

30 april 2018

02u25 0 Roeselare Elise Delbaere, de 35-jarige Roeselaarse die vrijdagavond stierf bij een ongeval in Moorslede, zou binnenkort in het huwelijksbootje stappen. De verpleegster in een woonzorgcentrum laat naast haar verloofde Bert ook een 4-jarig dochtertje Ammilia achter.

Geen schijn van kans had Elise Delbaere toen ze vrijdagavond rond kwart over negen langs de Roeselaarsestraat in Moorslede met haar Alfa Romeo 147 tegen een boom botste. De 35-jarige vrouw was op slag dood. De brandweer begon nog met de bevrijding van het slachtoffer, maar hield daarmee op toen bleek dat alle hulp te laat kwam. De omstandigheden van het ongeval zullen wellicht nooit duidelijk zijn. Er waren geen getuigen.





Snelheidslimiet

Omdat er geen andere partijen betrokken waren, stuurde het parket van Ieper ook geen deskundige naar Moorslede om technische vaststellingen te doen. Algemeen geweten is wel dat in de omgeving van De Vier Kaven vroeger ook al zware ongevallen gebeurden.





Uit de impact valt af te leiden dat de vrouw snel moet gereden hebben. "Dat is een aspect waar we als gemeentebestuur machteloos tegenover staan", zegt burgemeester Ward Vergote, die vrijdagavond ook ter plaatse kwam. "Het is verschrikkelijk dat daar opnieuw iemand het leven laat. Omwille van de kwalijke reputatie van de Roeselaarsestraat hebben we enkele jaren geleden de maximumsnelheid daar verlaagd naar 50 kilometer per uur. We plaatsten ook een verkeersbord dat de gereden snelheid aangeeft, waarbij een smiley te zien is voor al wie rijdt zoals het hoort. Dat werkt, weten we uit ervaring." De dood van Elise Delbaere is als een mokerslag aangekomen bij haar naasten. De vrouw laat niet alleen haar ouders Marcos Delbaere en Bernadette Ternest achter, maar ook een zus. Na een eerdere relatie, waarin in januari 2014 haar dochtertje Ammilia werd geboren, had ze nieuw geluk gevonden bij Bert Haek (34) met wie ze in Roeselare samenwoonde. Elise en Bert voelden zich zo goed bij elkaar dat ze heel binnenkort in het huwelijksbootje zouden stappen. "Dit is zo onwezenlijk", zegt Bert, die weinig commentaar kwijt wil. "We zijn allemaal in shock."





Rusthuisbewoners

Ook in het woonzorgcentrum Sint-Henricus in Rumbeke, waar Elise al sinds 2004 werkt als verpleegkundige, is de verslagenheid groot. "Met Elise verliezen we een graaggeziene collega die heel toegewijd was", zegt Veronique Bostyn, directeur bewonerszorg in het woonzorgcentrum. "Niet alleen voor de collega's is dit een flinke klap, maar ook voor de bewoners van de afdeling waar ze werkte. Het zal allesbehalve eenvoudig worden om dit plotse verlies te aanvaarden en op te vangen." De uitvaart van Elise Delbaere vindt op vrijdag 4 mei om 10 uur plaats in de Sint-Petrus en -Pauluskerk van Rumbeke.