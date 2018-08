Verongelukte fietser vandaag begraven 04 augustus 2018

De afscheidsplechtigheid van Sebastiaan 'Bas' Degryse (86), die maandag overleed bij een ongeval met zijn elektrische fiets op de Rijksweg in Rumbeke, vindt vandaag plaats in familiekring. De bejaarde man werd gegrepen door de wagen van een gezin uit het Roeselaarse. De bestuurder was verrast door de plots overstekende fietser en kon een botsing niet vermijden. Sebastiaan Degryse laat naast zijn echtgenote Trees Jacob ook een zoon achter. Het gezin telt ook een dochter, die lang geleden al overleden is. (VHS)