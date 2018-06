Vernieuwing van elektriciteit en meer in gemeentehuis 02 juni 2018

Stad Roeselare investeert bijna 200.000 euro in de vernieuwing van de elektriciteit in clubhuis 't Schuurke, het stadion van Dosko Beveren, het Rumbeekse gemeentehuis, de SASK, het sportcentrum Beveren, het sportveld van SV De Ruiter, het stadhuis, de Expohallen en de brandweer. CD&V-raadslid Stefaan Van Coillie vraagt zich af of er niet extra geïnvesteerd kan worden in het Rumbeekse gemeentehuis en de conciërgewoning. "Dit gebouw wordt door enkele verenigingen zoals Ziekenzorg gebruikt", weet patrimoniumschepen Nathalie Muylle (CD&V). "Boven is het gebouw sterk verouderd en de elektrische installatie is niet echt oké. Met deze investering willen we dit verhelpen. Bovendien gaan we 10.000 euro investeren in de conciërgewoning om deze wat op te frissen zodat we ze ter beschikking van de verenigingen kunnen stellen." (CDR)