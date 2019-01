Vernieuwde bolletra Ten Elsberge ingespeeld CDR

21 januari 2019

De bolletra van dienstencentrum Ten Elsberge langs de Mandellaan zit in het nieuw. De werken werden tijdens de kerstvakantie voltooid en dit met steun van Stad Roeselare. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) en een delegatie van zijn schepencollega namen dan ook de tijd om de vernieuwde bolletra symbolisch in te spelen. “ Na een korte partij werd duidelijk dat er verborgen bolderstalent aanwezig is bij ons stadsbestuur”, lacht Laurens Deboeuf van Ten Elsberge. “Beide clubs die hier wekelijks spelen zijn alvast heel blij met de nieuwe baan. Waar Roeselare vroeger het mekka van de boldersport was, zal de hernieuwde baan hopelijk terug meer mensen aantrekken. “Wie zin heeft om de mooie sport eens te bekijken of om een partij mee te spelen is iedere werkdag welkom om 14 uur in Ten Elsberge.