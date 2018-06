Vernieuwde Aldi gaat morgen open 08 juni 2018

Morgen opent de volledig vernieuwde Aldi in de Sint-Sebastiaanstraat feestelijk de deuren. De discounter belooft een volledig vernieuwde winkel waar het aangenamer winkelen is en er meer nadruk ligt op verse producten zoals brood, groenten en fruit via een versmarkt en een fors uitgebreide broodafdeling. De typische Aldi-formule met z'n lage prijzen blijft behouden. "Om tot ons nieuwe winkelconcept te komen, hebben we onze klanten de vraag gesteld: hoe ziet uw ideale Aldi er in de toekomst uit?", zegt Patrick Decock, managing director. "Op basis van die antwoorden werd de winkelinrichting herdacht." (CDR)