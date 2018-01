Verkoold echtpaar van ongeval E403 wordt niet opgegraven 02u50 0 Roeselare Er komt geen extra onderzoek naar de omstandigheden waarin een bejaard echtpaar uit Roeselare om het leven kwam bij een ongeval op de E403 in Wevelgem. Hun wagen werd aangereden door een truck en vatte vuur. De stoffelijke resten zullen niet worden opgegraven, iets wat de verdediging van de trucker had gesuggereerd als 'nuttig'.

Op weg naar de begrafenis van haar zus sloeg op 14 maart 2016 het noodlot toe voor Marie-Christine Carron en haar man Gerard Vanthournoudt, beiden 82. Op de E403 in Wevelgem, werd hun wagen in de file aangereden door een vrachtwagen, bestuurd door Cedric De Cock (25), chauffeur bij het transportbedrijf B&S in Merchtem. De Citroën C5 van het bejaarde echtpaar vatte vuur, de inzittenden verkoolden. Hoewel de trucker aan de politie verklaarde dat hij verstrooid was en verblind door de zon, probeerde hij en zijn werkgever toch aan hun verantwoordelijkheid te ontsnappen. Hun advocaten vroegen bijkomend onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval en de doodsoorzaak. Eigenaardig, want uit het dossier blijkt dat er een rechtstreeks verband is tussen het ongeval en de dood van het koppel uit Roeselare. De advocaten namen echter geen genoegen met die verklaringen en wilden ondermeer graag weten of het echtpaar al niet was gestorven voor het ongeval gebeurde, bijvoorbeeld als gevolg van een hartfalen of een ander medisch probleem. Ze suggereerden zelfs dat een nieuwe lijkschouwing gepast was.





De ongewone vraag zorgde bij zowel het openbaar ministerie als bij de dochters van het verongelukte echtpaar voor grote verbolgenheid. De politierechter wees nu echter het bijkomend onderzoek af. De stoffelijke overschotten van Gerard Vanthournoudt en Marie-Christine Carron zullen dus niet worden opgegraven. Op 8 februari wordt de zaak verder behandeld op de politierechtbank. (VHS)