Verkondig je liefde en win een diner voor twee 09 februari 2018

02u28 0

Zaterdag 10 februari staat het centrum van Roeselare in teken van valentijn. Wie er in de namiddag gaat shoppen, krijg t van het promoteam een liefdeslintje. Daarop kan je een persoonlijke boodschap schrijven en het lintje vervolgens aan de liefdeskubussen op de Grote Markt, Stationsplein of De Munt hangen. Deponeer bovendien je wedstrijdformulier in de urne en maak kans op een diner voor twee in een van de deelnemende top restaurants #VANRSL. Ook wordt er door de vzw Shopping en Centrum Roeselare animatie voorzien. (CDR)