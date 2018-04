Verkiezingen kleuren Vox Musica 14 april 2018

De drie koren van VOX Musica sluiten op zondag 22 april om 16 uur het feestjaar voor hun twintigste verjaardag af met het concert 'STEM', een duidelijke knipoog naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. "Vanaf het moment dat het publiek de inkomhal van De Spil zal binnenstappen, zullen ze moeten kiezen", verklapt Emmanuel Vansteenkiste. "Het concert zal interactief zijn en heel democratisch. Het publiek zal echt kunnen stemmen, meer dan eens. Wie benieuwd is naar onze verkiezingsuitslag zorgt best dat ze een zetel te pakken krijgen in het halfrond van de schouwburg in CC De Spil. Het zal een stembusslag worden om niet snel te vergeten." Tickets kosten 12 euro en zijn te verkrijgen via De Spil. Meer info op www.voxmusica.be. (CDR)