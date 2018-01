Verkeersongevallen in politiezone Riho blijven dalen 25 januari 2018

02u39 0 Roeselare Het aantal (weekend)ongevallen in Roeselare, maar ook in politiezone Riho in het algemeen, blijft dalen. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Meest opvallend is de daling van de zwaargewonden bij ongevallen.

Op vraag van gemeenteraadslid Stefaan Van Coillie (CD&V) lichtte burgemeester Kris Declercq maandagavond de ongevallencijfers voor Roeselare en politiezone Riho, die ook Izegem en Hooglede omvat, toe. "Ten opzichte van 2014 zijn zowel de ongevallen met stoffelijke schade, met lichamelijk letsel als met doden in dalende lijn. In Roeselare waren er in 2014 692 ongevallen met stoffelijke schade, in 2017 nog 654. In de volledige zone gaat het om 1.121 ongevallen in 2014, 1.079 in 2017", weet de burgemeester. "In 2014 waren er in Roeselare 262 ongevallen met lichamelijk letsel, in 2017 225 en in de zone gaat het om 398 in 2014 ten opzichte van 351. Het aantal doden daalde in Roeselare van 3 naar 1, in de zone van 5 naar 2. Ook het aantal weekendgevallen met gekwetsten blijft verder dalen. In 2011 waren er dit nog meer dan 100, in 2017 43 in Roeselare en 71 in de volledige zone.





Het aantal zwaargewonden is vorig jaar drastisch gedaald. Met een derde voor de totale zone, van 36 in 2016 naar 24 vorig jaar, en in Roeselare zelfs met 55% van 22 naar 10. "Ook in het weekend stellen we dezelfde tendens vast met een spectaculaire daling in Roeselare van 75%, van 8 zwaargewonden in 2016 naar 2 in 2017." (CDR)