Verkeershinder door Dwars door Vlaanderen 21 maart 2018

Op woensdag 28 maart vindt op de Grote Markt de start van de wielerklassieker 'Dwars door Vlaanderen' plaats. De wedstrijd gaat van start om 12.15 uur. In het stadscentrum zijn heel wat straten en pleinen niet bereikbaar vanaf 9 uur tot na de start, omstreeks 12.30 uur. Daarnaast geldt een parkeerverbod in een aantal straten. Op www.roeselare.be vind je het tijdelijke verkeersreglement en de bijhorende plannen. De stads- en veiligheidsdiensten stellen alles in het werk om het gebeuren in goede banen te leiden en hinder tot een minimum te beperken. (CDR)