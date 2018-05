Verhalen moeten samenhorigheid bevorderen 29 mei 2018

02u27 0 Roeselare Met het project 'Roeselare vertelt' wil het stadsbestuur deze zomer de Roeselaarse verhalen in de kijker zetten. Een eerste grote vertelmoment is gepland op 11 juli, maar daarvoor zoekt het stadsbestuur nog verhalen, mensen die deze willen noteren, vertellers en vertellocaties.

"Eenzaamheid en anonimiteit zijn een uitdaging in grotere steden. Daarom lanceren wij 'Roeselare vertelt', een project waarmee we mensen willen samenbrengen om in een gezellig kader te genieten van iemands verhaal. Maakt niet uit of dit nu een historie, legende, erfgoedverhaal,... is", vertelt cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V).





Het project wordt uitgewerkt door Gino Bruneel van 't Souffleurke samen met de dienst Cultuur. "Na 11 juli volgen tot eind augustus elk weekend vertelmomenten van een uurtje op verschillende locaties", weet Bruneel.





Om het geheel vorm te geven, wordt een drieledige oproep gelanceerd: naar verhalen die verteld mogen worden en hiervoor eerst doorgegeven worden of neergepend moeten worden en mensen die bereid zijn die verhalen neer te schrijven of zelf verhalen te schrijven. Verder zoekt het stadsbestuur ook mensen die hun verhaal of dat van anderen willen vertellen en mensen die een gezellige ruimte, binnen of buiten, voor minstens 20 tot 25 personen ter beschikking willen stellen voor de vertelmomenten."





Meer info en inschrijven op www.roeselare.be. (CDR)