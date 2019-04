Verbroedering der Vaderlandslievende verenigingen heeft nieuw dagelijks bestuur CDR

01 april 2019

08u01 4

Tijdens de algemene vergadering op het stadhuis heeft de Verbroedering der Vaderlandslievende verenigingen een nieuw dagelijks bestuur aangesteld voor de periode 2019-2014. Geert Messiaen werd opnieuw tot voorzitter verkozen. Thierry Van Paemel is de komende jaren zijn ondervoorzitter en Ronny Vandamme is secretaris. José Gaytant is verkozen tot penningmeester en Jos Bogaerts tot verantwoordelijke public relations. Dirk Lievens (CD&V) is sinds dit jaar schepen van vaderlandslievende verenigingen. Tijdens de vergadering werd ook het jaarprogramma toegelicht. Focus ligt dit jaar op de bevrijding van Roeselare 75 jaar terug door de Polen.