Vera’s Charmante Koffiepot op Eclips TV CDR

04 maart 2019

09u04 0

Vera Degryse, het gezicht van De Charmante Koffiepot zijnde het privé museum met meer dan 1.200 koffiekannen in de Processiestraat, is deze week te zien op Eclips TV. Vera is te gast bij Michel Follet in het programma Aan Het Juiste Adres. Samen met drie andere praatgasten vertelt ze honderduit over haar liefde voor koffiekannen. Het programma is te zien maandag tot en met donderdag telkens om 11, 17 en 19.20 uur. Eclips TV vind je via Telenet op post 40 en via Proximus op post 109.