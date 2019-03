Velt leert je een kruidentuin aanleggen CDR

18 maart 2019

07u42 0

Velt Roeselare organiseert in samenwerking met dienstencentrum Ten Elsberge op maandag 1 april een infosessie over het aanleggen van een kruidentuin. Lesgever van dienst Christian Claus, kruidenkweker en actief bij Syntra West, vertelt er je alles over welke kruiden je waar en in welke grond plant, welke bemesting nodig is, welke ziekten de kruiden kunnen teisteren,… Deelnemen kost 13 euro voor leden, 18 euro voor niet-leden. Iedereen gaat naar huis met een gratis kruidenplantje. De sessie start om 19.30 uur in Ten Elsberge. De inschrijving is pas geldig Inschrijvingen pas geldig na een telefoontje of mail naar Laure op 051/22.63.72 of lauredekeerle@myonline.be en het overschrijven van het inschrijvingsgeld op BE89 9792 5497 2585 van Velt Roeselare, Pater Pirestraat 9, 8800 Roeselare.