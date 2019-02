Velt leert je alles over thee CDR

20 februari 2019

Velt Roeselare organiseert op maandag 1 maart een lezing over kruidenthee als gezondheidsmiddel. Rita Ghesquière vertelt je alles over echte thee en over kruidentheetjes of infusies. Welke thee gebruik je best bij een slechte spijsvertering of een verkoudheid? Welke thee is vochtafdrijvend of rustgevend? Je krijgt veel info, je proeft en je maakt ook enkele theemengelingen naar keuze om mee te nemen naar huis. De lezing start om 19 uur en vindt plaats in dienstcentrum Schiervelde. Deelnemen kost 13 euro voor leden van Velt, 18 euro voor niet-leden.