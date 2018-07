Veiligheidsmaatregelen in WK-dorp op Polenplein 10 juli 2018

Vanavond staan onze Rode Duivels in de halve finale van het WK tegen Frankrijk. De organisatoren van het WK-dorp op het Polenplein verwachten een massa volk en nemen daarom maatregelen. Om veiligheidsredenen worden de werfhekkens tussen de cafés en het plein weggehaald zodat er meer mensen op het plein naar het scherm kunnen kijken. De Patersstraat (van aan de Zuidstraat tot aan de Botermarkt) en de Hazeltstraat (naast het Polenplein) worden afgesloten voor auto's. Er komt een ingang naast Bistro Botanique en ter hoogte van de toiletten komt een uitgang. Ook in de Nonnenstraat naast Den Arend komt er een ingang en de uitgang komt uit op de Poststraat en de Sint-Alfonsusstraat. Er wordt aangeraden met met de fiets te komen, er is een fietshaven op de Botermarkt. (CDR)