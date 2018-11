Veilig per fiets richting centrum dankzij Trax-fietspad 14 november 2018

Het nieuwe fietspad langs de Traxsite is gisterenochtend officieel ingefietst.





Het nieuwe dubbelrichtingsfietspad, op gronden van de NMBS, verbindt de Koning Leopold III-laan en de ontsluitingsweg naar de stationsparking. "Dankzij het nieuwe fietspad kunnen fietsers voortaan de drukke Beversesteenweg vermijden. Afgescheiden van het autoverkeer kan men voortaan veilig en comfortabel per fiets het stadscentrum bereiken", aldus mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V). De aanleg van het fietspad startte eind juni. Totale kostenplaatje is 327.033 euro waarvan de stad 53.636 euro voor z'n rekening neemt. De Provincie West-Vlaanderen telde 262.132 euro neer, waarvan het Vlaams Gewest de helft subsidieert. "Dit stuk fietssnelweg is een onderdeel van het provinciale netwerk van fietssnelwegen", weet provincieraadslid Simon Bekaert (sp.a). "Het maakt deel uit van de F32 die de snelle verbinding moet maken tussen Brugge en Roeselare. Deze rechtlijnige, directe en conflictvrije verbinding zorgt voor flinke tijdswinst. Zo zullen ook snellere fietsers met een elektrische fiets of zelfs een speedelec dit traject nemen naar het werk of een andere bestemming. Bovendien sluit de F32 aan op de F37 richting Ieper aan de ene kant en richting Tielt aan de andere kant. Nog niet alle tracés zijn gerealiseerd, maar we timmeren verder aan de weg."





