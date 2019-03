Veertiger blijft rijden ondanks pak veroordelingen en rijverboden: nieuw rijverbod van 14 jaar LSI

Een 48-jarige man uit Roeselare is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een nieuw rijverbod van 14 jaar en een boete van 22.400 euro. Ondanks 26 eerdere correctionele veroordelingen maar ook een pak rijverboden kon Yourik V. op 23 april 2017 opnieuw achter het stuur van een wagen betrapt worden. Het voertuig bleek niet ingeschreven, gekeurd of verzekerd te zijn. Op 6 januari 2018 hield de politie hem in Izegem staande omdat hij met een bromfiets reed die op de rollen 78 km/u haalde. Zijn advocaat drong aan op een werkstraf maar daar ging de politierechter niet op in, onder meer omdat hij eind 2017 al eens een werkstraf kreeg maar dat geen zoden aan de dijk bracht. Moest V. ooit zijn rijbewijs terug willen, moet hij nog slagen voor een theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven. Hij liep in 2004 nog zeven jaar effectieve gevangenisstraf op voor de roofmoord op de Ingelmunsterse bankier Dirk Strobbe op 23 december 2014. Hij hielp bij het verbergen van het lijk.