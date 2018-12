Veel volk voor protestactie Natuurpunt: “Intriest dat Roeselare het eigen groenpatrimonium verkoopt” Sam Vanacker

22 december 2018

Zaterdagochtend hielden Natuurpunt en VELT samen met een aantal buurtbewoners een protestactie in de Klokkeputstraat. Er kwam zo’n 70 man opdagen. Ze vinden het niet kunnen dat de stad twee percelen groenzone wil verkopen als bouwgrond.

De bal ging aan het rollen toen een buurtbewoner eind vorige week opmerkte dat de groenzone in de Klokkeputstraat te koop stond. Natuurpunt en VELT werden op de hoogte gebracht en al snel bleek dat de stad ook een tweede perceel in de Wolstraat op de Godelievewijk te koop had gezet. “Intriest dat Roeselare zijn eigen groenpatrimonium verkoopt”, zegt Peter Hantson van Natuurpunt Mandelstreke. “Roeselare behoort tot de minst groene gemeenten van Vlaanderen. Bovendien liggen beide percelen in overstromingsgevoelig gebied. Door het bebouwen van deze gronden verdwijnen opnieuw twee zones waar het regenwater kan insijpelen.”

Een ander argument is dat het perceel in de Klokkeputstraat ook dienst doet als buffer tussen de wijk en de ring. “Het lawaai van de Rijksweg is verschrikkelijk”, vertelt buurtbewoonster Carine Maresceau. “Ik woon hier al 32 jaar en jaar na jaar is het drukker op de ring. Zelfs ‘s nachts hebben we geen rust meer. Het enige dat een beetje soelaas biedt is het groene scherm tussen de ring en de wijk, maar nu willen ze het weinige groen dat we hebben nog gaan inperken. Bijzonder spijtig.”

Volgens Peter Hantson staat Roeselare in het betonrapport van Natuurpunt nu al op de negende plaats in Vlaanderen. “Roeselare betonneert 625 vierkante meter per dag. Maar als we zo verder blijven doen staan we straks zeker in de top drie. Zeker in steden moet het weinige groen dat er is behouden blijven. We hopen dat het stadsbestuur luistert naar het volk en dat de beslissing om deze percelen te verkopen teruggedraaid wordt. Anderzijds willen we met deze actie ook een symbolisch signaal sturen naar de nieuwe beleidsploeg. De lat moet véél hoger. De betonstop moet ernstig genomen worden en de gedachten van de Vlaamse Bouwmeester moeten ter harte worden genomen.”

Perceel in Wolstraat wordt voorlopig niet verkocht

Afscheidnemend schepen van Groen Filiep Bouckenooghe (Groen), die destijds met het schepencollege de verkoop van beide percelen goedkeurde, nuanceert. “Alle begrip voor de actie, maar het is nu eenmaal zo dat het perceel al altijd als bouwgrond ingekleurd stond, ook al is dat ter plaatse niet zichtbaar. Verder zijn de tuinen in de wijk al voldoende groot en is er elders in Roeselare meer nood aan groen. Het geld van de verkoop kan dus elders beter gebruikt worden om nieuw groen aan te leggen. Wat het perceel in de Wolstraat betreft, daar is de verkoop voorlopig on hold gezet door het schepencollege. Daar moeten er eerst bijkomende studies gebeuren in verband met het bufferen van water”

Volgens Bouckenooghe is de actie belangrijk omdat het op een breder maatschappelijk debat wijst. “Er is wel degelijk een spanning tussen het behouden van groen en de vraag naar bouwgrond in Roeselare. Sinds de publicatie van het betonrapport - dat was trouwens nadat we met het college de verkoop van deze percelen goedkeurden - is die spanning alleen maar toegenomen, al zijn de agenda van Groen en de agenda van Natuurpunt niet dezelfde.”

“Natuurpunt redeneert vanuit een buikgevoel, terwijl wij wat planmatiger gaan nadenken. Al delen we op bepaalde vlakken uiteraard dezelfde mening. Zo leeft in bepaalde hoeken de vraag naar meer bedrijventerreinen, maar de ring is op dat vlak al helemaal verzadigd. Straks hebben we nergens meer zicht op het buitengebied. Daarom zijn we met Groen ook voorstander van een groen Ruimtelijk Uitvoeringsplan waarbij kleine perceeltjes groen vastgelegd worden.”