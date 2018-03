Veel interesse voor allereerste auditiedag Dansacademie 06 maart 2018

02u30 0 Roeselare De eerste audities voor de nieuwe middelbare opleiding 'De Dansacademie' zitten erop. Vierenveertig kandidaten van over heel Vlaanderen kwamen er het beste van zichzelf geven, in de hoop een plaatsje te veroveren in de gloednieuwe opleiding, een initiatief van MSKA Roeselare in samenwerking met de Hypnosis Dance Academy. Er is plaats voor 25 leerlingen per graad, maar nu al zit zowat de helft vol.

Coördinator Steve Burggraeve is een tevreden man. "Je kan gerust zeggen dat we een vliegende start hebben genomen. Onze jury van experts heeft veel moois gezien, maar we hebben de lat bewust hoog gelegd", klinkt het. "Liever tien uitzonderlijk getalenteerde dansers dan twintig middelmatige. Alles draait om het detecteren van talent en groeimarge in de kandidaten. 26 van de 44 dansers zullen woensdag heuglijk nieuws krijgen. Zij zullen hier op 1 september hun middelbare opleiding in het ASO, TSO of BSO kunnen starten of verderzetten in combinatie met twaalf uur dans per week, zes tijdens de schooluren en zes erna. Sommige kandidaten zijn trouwens helemaal vanuit Antwerpen naar Roeselare gekomen. In dat opzicht is ook het feit dat we internaatmogelijkheden aanbieden uiteraard een enorm pluspunt." Op 19 mei staat een tweede auditiedag gepland. (SVR)