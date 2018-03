Veel bouwaanvragen voor appartementen 01 maart 2018

02u46 0

Gemeenteraadslid Frederik Declercq (N-VA) stelde de voorbije weken vast dat er in Oekene heel wat bouwaanvragen uithangen om bestaande woningen te slopen en te vervangen of om te bouwen tot appartementen. "Hoe zal het beleid hiermee omgaan?", vraagt hij zich af. "Is het echt nodig om na Rumbeke nu ook het landelijke Oekene vol te zetten met appartementen? Kunnen we in de plaats niet gaan voor stapelwoningen of eengezinswoningen?" Schepen Nathalie Muylle (CD&V), bevoegd voor het vergunningenbeleid, stelt gerust. "Het BPA Oekene bepaalt dat projecten maximaal mogen bestaan uit drie bouwlagen en een dak", zegt ze. "Uw zorg is mijn zorg en in Oekene zullen we geen 'skylines' bouwen." (CDR)