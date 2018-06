VDL Bus haalt megabestelling binnen BOUW 146 LIJNBUSSEN GOED VOOR JAAR WERK VOOR 200 MAN CHARLOTTE DEGEZELLE

07 juni 2018

02u37 0 Roeselare Gejuich bij VDL Bus Roeselare. Het bedrijf mag 146 nieuwe bussen bouwen voor De Lijn. Dit is niet alleen goed nieuws voor de werkgelegenheid, maar het order is ook historisch te noemen op twee vlakken. Maar wat maakt dit order zo anders dan eerdere bestellingen?

"55 van de bussen die we mogen produceren zijn gelede dieselbussen. Het gaat om de allerlaatste dieselbussen die De Lijn zal bestellen", vertelt Peter Wouters, directeur van VDL Bus Roeselare.





Daarna wil De Lijn ook gelede bussen met hybridemotoren kopen. "Bovendien zijn het ook de allerlaatste dieselbussen die wij hier nog zullen bouwen", gaat Wauters verder. "Er worden op vandaag bijna enkel nog elektrische en hybride bussen bij ons besteld."





Al jaren koploper

Dat is goed nieuws voor VDL Bus Roeselare. Het bedrijf groeide uit tot uit tot het expertisecentrum voor deze nieuwe technologieën en mag zich al jaren koploper in elektrische mobiliteit noemen.





Tot nu toe kwamen de bestellingen voor elektrische bussen echter standaard uit het buitenland. Maar nu bestelde De Lijn naast de dieselbussen eveneens 84 hybride en zeven volledig elektrische bussen met een snellaadsysteem. "Het is de allereerste keer dat De Lijn elektrische bussen bestelt. Wij zijn bijzonder opgetogen dat wij die mogen maken", gaat Wouters verder.





"Maar zeven elektrische bussen is misschien wat weinig, zeker omdat we elders in Europa, denk maar aan Nederland, Duitsland en Scandinavië, zien dat de omschakeling naar een volledig elektrisch openbaar vervoer zeer snel gaat. Het elektrische verhaal is perfect voor het openbaar vervoer. Bussen rijden via vaste routes waarlangs je perfect de nodige laadpalen kunt zetten op plaatsen waar ze sowieso enkele minuten halt houden. Op die manier kan je non-stop elektrisch rijden. Vanuit gans Europa krijgen wij hoofzakelijk orders binnen voor elektrische bussen, enkel in België zet men nog volop in op het hybride verhaal. De allereerste elektrische bussen van De Lijn zullen straks in Gent en Leuven rijden."





Klaar in midden 2019

Een groot deel van de bestelde bussen worden al tegen midden 2019 geleverd. Het order is goed nieuws voor de werknemers van het bedrijf. "Het order staat synoniem voor een jaar werkzekerheid voor 200 mensen", weet Wouters. "Op vlak van werkzekerheid is dit fantastisch. We kunnen op vandaag stellen dat ons orderboekje voor volgend jaar al gevuld is." De Lijn was VDL Bus de voorbije jaren vrij gunstig gezind. Zo kregen ze vorig jaar in oktober een bestelling van 121 bussen, het jaar voordien voor 131 bussen en in 2014 was er een order voor 104 bussen.





Ook busbouwer Van Hool uit het Antwerpse Koningshooikt mag 36 hybride citybussen maken voor De Lijn. In totaal investeert De Lijn 64 miljoen euro in nieuwe bussen.