Varkenskweker ontwerpt nu designmeubelen NIEUWE WENDING IN BEROEPSLEVEN VAN KURT VELGHE (54) SAM VANACKER

15 mei 2018

03u01 0 Roeselare Komend weekend opent er een nieuwe luxemeubelzaak op de hoek van de Rotsestraat en de Bruggesteenweg. Drijvende kracht achter de exclusieve outdoormeubelen van Credendo+ is ondernemer Kurt Velghe. Opmerkelijk genoeg was Kurt in een vorig leven varkenskweker.

Daarmee begint de 54-jarige geboren Izegemnaar aan een nieuw hoofdstuk in z'n opmerkelijke carrière. Kurt begon ruim dertig jaar geleden als discotheekuitbater in Izegem, waarna hij een varkenskwekerij ging runnen in Reninge. Zowat tien jaar geleden gooide hij zijn leven om. Hij deed z'n boerderij van de hand en nam Hof Ter Linde in Rumbeke over, waar hij samen met partner Nele Devos een B&B begon. De twee waren een tijdje geleden zelfs nog te zien in het vtm-programma Met Vier In Bed. Nu begint het koppel een nieuw verhaal.





"Nele werkt al langer als binnenhuisarchitecte en verdeler van meubels", legt Kurt uit. "Deels onder haar impuls begon ik vier jaar geleden zelf stukken te ontwerpen. Ik ontdekte dat ik er talent voor had en gaandeweg heb ik een volledige outdoorcollectie opgebouwd die straks voor het eerst aan het publiek voorgesteld wordt. Het gaat om luxueuze meubelstukken die je nergens anders zal vinden, alles zelfgemaakt en afgewerkt met degelijk, duurzaam materiaal. Zo heb ik een buitenkeuken staan met een uitschuifbaar granieten blad en een salontafel van gepatineerd inox."





'Aantrekkelik Treffe'

De ondernemer kocht het voormalige boekhoudkantoor langs de Bruggesteenweg 346 en installeerde er een showroom. Onder de noemer 'Aantrekkelik Treffe' wordt de opening twee weekends op rij gevierd. "Een klassieke opendeurdag leek ons nogal gewoontjes, dus beslisten we om er een luxe lentehappening van te maken. Samen met achttien andere West-Vlaamse topzaken zorgen we voor een totaalbeleving van exterieur, interieur, proeverijen, kunst, wellness en muziek."





"Hoe ik van varkenskweker tot meubelmaker gekomen ben? Dat is vanzelf gegroeid. Omdat de varkenssector onder druk kwam te staan, heb ik destijds beslist het over een andere boeg te gooien. Maar ik leerde dat je om van een B&B te kunnen leven toch al bijna twintig kamers moet kunnen verhuren. Zo'n uitbreiding was in Rumbeke uitgesloten, dus heb ik ook die pagina omgedraaid. Niet denken, maar doen. En geen half werk leveren. Dat is altijd al mijn motto geweest. Geloof het of niet, maar ik ben maar tot mijn veertiende naar school geweest. Ik heb al doende geleerd en gaandeweg mijn ervaring opgebouwd. Niets is onmogelijk als je een visie hebt."





De lentehappening van Credendo+ vindt plaats op vrijdag 18, zaterdag 19, zondag 20 mei en op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 mei. De showroom is enkel tijdens het weekend open. Tijdens de week wordt op afspraak gewerkt. Alle info is ook terug te vinden op facebook onder credendoplus.