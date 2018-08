Varkens in beerput 22 augustus 2018

02u37 0

Op een boerderij in de Rennevoordestraat in Oekene zijn gisterochtend zeven varkens door de stalvloer gezakt. De dieren kwam in de beerput terecht. De brandweer van de zone Midwest schoot de landbouwer te hulp om de dieren te redden. (LSI)