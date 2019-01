Vandaal trekt tientallen krassen in voorruit van geparkeerde auto VHS

18 januari 2019

17u01 0 Roeselare Yoshka Van Theemsche (23) uit de Vijfwegenstraat in Roeselare is het slachtoffer geworden van merkwaardig vandalisme. De dader trok tientallen krassen in de voorruit. “Ik kan niet anders dan die onmiddellijk te laten vervangen”, zucht Yoshka.

De vader van Yoshka merkte het eigenaardig vandalisme als eerste op. “Woensdag ben ik om 16 uur thuisgekomen en heb ik mijn Opel Mokka tegenover mijn woning in de Vijfwegenstraat geparkeerd”, vertelt de vrouw. “Sindsdien heb ik niet meer met mijn wagen gereden. Papa wilde er deze morgen mee naar zijn werk rijden. Omdat de ruiten bevroren waren, liet hij de wagen met draaiende motor ontdooien. Van onder het ijs op de voorruit kwamen plots tientallen krassen tevoorschijn.”

De schade is zo zwaar dat Yoshka niks anders kan dan zo snel mogelijk de voorruit te laten vervangen. “Dat kost meer dan achthonderd euro. Gelukkig heb ik een omniumverzekering.”

Toevallig slachtoffer of bewust doelwit?

Yoshka snapt de reden van het vandalisme niet. “Alleen mijn wagen werd beschadigd. Ik ben geneigd te denken dat iemand mij viseert, maar ik zou niet weten wie dat kan zijn. Vijanden heb ik niet en ik heb onlangs ook met niemand moeilijkheden gehad. Of ben ik gewoon een toevallig slachtoffer? Feit is dat de dader wel veel moeite gedaan heeft om dit te doen en dat verontrust me een beetje.”

Wie informatie heeft over het bizarre vandalisme, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op 051/26.26.26.