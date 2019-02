Vanaf 18 februari éénrichtingsverkeer in Moorseelsesteenweg door werken CDR

11 februari 2019

De riolerings- en wegeniswerken in de Moorseelsesteenweg starten op maandag 18 februari. De aannemer Broeder & Co gaat dan van start met nutswerken in opdracht van Eandis. Tijdens die werken geldt er tijdelijk éénrichtingsverkeer in de richting van Moorsele/Ledegem. Wie richting Roeselare wil, moet een omleiding volgen via de Ieperseweg en de Meensesteenweg. Fietsers moeten in beide richtingen via de Koestraat. Na de nutswerken gaan de rioleringswerken van start. Vermoedelijk zal dit eind maart/begin april zijn. Deze worden uitgevoerd door aannemer Olivier. Tijdens de werken wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de weg geoptimaliseerd met het oog op meer fietsveiligheid. De werken worden in vier faes opgedeeld en zullen tot in het voorjaar van 2020 duren.