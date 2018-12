Van vrachtwagenspecialiste tot interieurexperte Rose-Ann opent in Sint-Amandsstraat winkel met Balinese interieur- en decoratiestukken Charlotte Degezelle

13 december 2018

13u18 0 Roeselare Opmerkelijke carrièreswitch. Rose-Ann Braem was jarenlang de spil van het Handzaamse familiebedrijf Braem, gespecialiseerd in tweedehandsvrachtwagens en onderdelen. Nu ze de fakkel doorgaf aan de volgende generatie kiest ze voor een nieuwe carrière. In Roeselare opende ze House of Rose, een winkel met meubels en decoratieartikelen die ze importeert uit Bali.

34 jaar werkte Rose-Ann Braem in een eerder mannelijke wereld. Ze was zaakvoerder van Braem NV en spendeerde haar tijd tussen de trucks. Maar zopas nam ze een bocht van 180 graden en koos ze voor een carrière in een veel vrouwelijkere sector. “Ik heb bij Braem NV het vaandel doorgegeven aan de kinderen. Dit samen met de volle verantwoordelijkheid, net zoals mijn ouders indertijd deden”, vertelt ze. “Hierdoor holde ik zelf m’n job uit. Het is alles geven of niets voor mij, maar ik had altijd gezegd dat dit moment me kansen zou bieden om een nieuwe richting uit te gaan.”

Rose-Ann stapte het vliegtuig op richting Bali. “Ik heb altijd al een passie gehad voor interieur en had al heel veel gehoord over de authentieke ambachten in Bali. Met een bevriend koppel trok ik heel het eiland rond naar tal van lokale ateliers. Ik keek er m’n ogen uit en kon zelf vaststellen dat werkelijk alle items met de hand gemaakt worden door echte artiesten en dat er van kinderarbeid geen sprake was.” House of Rose stond in de startblokken. “Ter plaatse begon ik al een lijst op te stellen met items die me interessant leken om te importeren in België voor een eigen winkel. Ik wachtte op het fiat van m’n kinderen, maar uiteindelijk liet ik twee containers van 20 voet (6,1 meter lang nvdr.) bomvol interieur- en decoratiestukken overkomen. Ik importeerde tafels, decoratievoorwerpen gemaakt met schelpen en uit versteend hout, tapijten, lampen gemaakt van drijfhout, plaids,… Net doordat ik overal zelf ter plaatse ging ken ik ook de boeiende verhalen achter alle items.”

De toekomst zou dus een winkel met lifestyle accessoires worden. Maar toen wist Rose-Ann nog niet waar ze die winkel zou vestigen. “Knokke, Brugge, Kortrijk, Gent en Roeselare kwamen in het vizier. In Knokke kreeg ik helemaal geen hulp vanuit de stad en elders waren de huurprijzen veel te hoog. Enkel Roeselare leek me haalbaar. Bovendien zag ik gelijktijdig op tv dat de stad enorm veel inspanningen doet om haar centrum een boost te geven. De keuze was gemaakt en ik belandde hier in de Sint-Amandsstraat. De winkel is sinds eind november een feit. Voorlopig heb ik een huurcontract van een jaar, maar ik ga er voluit voor. Ik besef dat je een nieuwe zaak niet op een week uitbouwt, maar ik ben vastberaden om van House of Rose een vaste waarde te maken.”

House of Rose verwelkomt je van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Meer op de Facebookpagina House of Rose - Lifestyle Accessories.