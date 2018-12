Van twintiger met overgewicht naar kampioen bodybuilding Roeselarenaar verliest 40 kilogram en opent eigen fitnesszaak Charlotte Degezelle

05 december 2018

10u55 2 Roeselare Door op zijn voeding te letten en intensief te sporten, is Kaïsma Vanhooren (27) de voorbije jaren veertig kilogram verloren. Van een jonge man met overgewicht - 105 kilogram - vormde hij zichzelf om tot een kampioen bodybuilding. De Roeselarenaar heeft ook zopas de Ledegemse fitnesszaak Ampe’s Gym overgenomen. “Als ervaringsdeskundige wil ik andere mensen met overgewicht helpen.”

Kaïsma Vanhooren is bijlange niet meer de persoon die hij zes jaar geleden was. Niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk. “Op mijn 21ste kampte ik met overgewicht. Ik bewoog te weinig en snoepte veel. Ik was ook beschaamd over wie ik was”, geeft hij toe. “Op een dag heb ik gewoon de klik gemaakt en besefte ik dat ik ongezond bezig was. Ik begon op mijn voeding te letten en verloor in één jaar veertig kilogram. Daarna ben ik meer beginnen sporten en uiteindelijk raakte ik zelfs gepassioneerd door fitness.”

Wedstrijd

Met een gezonde geest in een gezond lichaam had Kaïsma zijn eerste doel bereikt, maar hij wou meer. “Begin dit jaar nam ik voor het eerst deel aan een bodybuilderswedstrijd in Luxemburg en die heb ik ook gewonnen. Ik wil op termijn nog aan wedstrijden deelnemen, maar dat moet nu even wachten. Na het winnen van die wedstrijd wou ik namelijk mijn derde doel realiseren: een eigen gym openen. De afgelopen jaren heb ik al een aantal mensen begeleid door voedings- en trainingsschema’s op te maken, maar ik wou graag een eigen zaak. Toen ik hoorde dat Ampe’s Gym in de Rollegemstraat in Ledegem over te nemen was, stond ik dan ook meteen klaar. Het is een zaak met naam en faam in de regio, die bekend staat voor zijn goeie toestellen, gezellige bar en familiale sfeer. Ik heb de sprong gewaagd en sta sinds eind november aan het roer van de gym. Nu kan ik fulltime mensen begeleiden die zich in dezelfde situatie bevinden als ik zes jaar geleden. Ik weet hoe ze zich voelen, maar ben tegelijkertijd het bewijs van wat ze kunnen bereiken.”

Stress

Al moet Kaïsma bekennen dat de stress van een eigen zaak zich ook wel laat voelen. “Ik sta momenteel inderdaad niet honderd procent scherp. Door de opstart van de gym, die zeven dagen op zeven open is, heb ik de afgelopen weken te weinig tijd gehad om zelf te trainen en ik eet ook niet naar behoren. Zo ben ik voor het eerst in zes jaar naar de frituur geweest om de overname van Ampe’s Gym te vieren. Maar dat komt wel weer goed. Ik moet gewoon het evenwicht zien te vinden. Ik denk niet dat ik in 2019 al wedstrijden ga inplannen. Soms moet je gewoon iets opgeven om iets anders te realiseren.”

Overdag is Kaïsma het gezicht in Ampe’s Gym. ’s Avonds krijgt hij het gezelschap van zijn vriendin Shalimar Degroote. Meer info op de Facebookpagina Ampe’s Gym.