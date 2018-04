Van Tafel Madeleine naar Labocca 20 april 2018

Nathalie Laveyne (41) werkte de voorbije jaren in de schaduw van haar man Yves Degryse en z'n broer Wim in hun restaurants Tafel 14 en Tafel Madeleine. Maar nu is het tijd om haar eigen zaak op de kaart te zetten.





"Ik ben kok van opleiding, werkte negen jaar bij een traiteur en stond de voorbije jaren hoofdzakelijk in de keuken van Tafel 14 en sinds vorige juli in Tafel Madeleine", vertelt Nathalie. "Maar ik droomde eigenlijk altijd van een eigen zaak. Die tijd is nu gekomen."





In de Delaerestraat kon Nathalie de broodjeszaak Bocadillo overnemen. Die kreeg een make-over en een nieuwe naam: Labocca. Sinds deze week mag Nathalie zich er zaakvoerster noemen.





Online

"We zijn in eerste instantie een broodjeszaak die ook verse fruitsalades, smoothies, pastasalades, spaghetti,... aanbieden. Maar daarnaast kan men 's morgens ook in Labocca terecht voor een luxeontbijt en in de namiddag voor koffie en taart. Ook receptiebroodjes zijn bij ons te bestellen en vanaf volgende week kan alles online besteld en betaald worden en vervolgens vlot afgehaald aan een aparte toonbank." Info op www.labocca.be en de Facebookpagina Labocca. (CDR)