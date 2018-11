Van schaatsen voor rolstoelgebruikers tot Santa in the sky 22 november 2018

De Kerstparade is maar één element van het Roeselaarse eindejaargebeuren waarvoor vzw Shopping & Centrum Roeselare en de stad alle registers opentrekken. Andere nieuwigheden zijn onder meer Christmas on Wheels, waarbij rolstoelgebruikers op 2 en 30 december van 9 tot 10.30 uur heer en meester zijn op de ijspiste op de Grote Markt. De goede doelenkerstmarkt palmt voor het eerst niet enkel de Zuidstraat maar ook de Paterstraat in en Radio 2 duikt met zijn Santa in the Sky en 1000 Klassiekers op 8 december op het Stationsplein op. Diverse locaties krijgen nieuwe verlichting. KOERS. Museum van de Wielersport wordt volledig uitgelicht, het de Coninckplein krijgt kerstverlichting in alle bomen, er worden twee grote verlichte kerstbomen aan de Sint-Michielskerk geplaatst en er komt verlichting in de bomen op het Sint-Michielsplein. Ook Rumbeke, Oekene en Beveren mogen rekenen op een groot 3D ornament. Meer op shoppingroeselare.be. (CDR)