Van oud naar nieuw in leegstaand fabriekspand Charlotte Degezelle

13 december 2018

10u44 0 Roeselare De prijs voor meest originele locatie om het nieuwe jaar in te luiden gaat ongetwijfeld naar de Ardooise vzw De Schaduw. Zij transformeren de kantoren en de productiehal van het failliete Roeselaarse metaalconstructiebedrijf Damman-Croes tot gezellige livings, een dito restaurant en een fuifzaal waar je 2019 gemoedelijk kan inzetten.

Damman-Croes langs de Sint-Hubrechtstraat is een Roeselaars monumentHet bedrijf werd in 1872 opgericht door Felix Damman en Marie-Louise Croes en specialiseerde zich in metaalconstructie. Na meer dan 140 jaar ging het bedrijf in het voorjaar van 2015 failliet. Sindsdien staat de bedrijfssite in het hartje van Krottegem leeg. Op termijn wordt de site, samen met de vroegere bibliotheek de Vriendschap en enkele aanpalende panden, herontwikkeld tot een groene woonwijk. Maar dankzij Jonah Muylle en Liselotte Vercaigne van vzw De Schaduw wordt er eerst nog eens deftig gefeest.

Speciaal voor oudejaar ontwikkelden zij het concept Sloop. “Ik organiseer graag dingen op gekke plekken en heb iets met oude fabriekspanden”, vertelt Jonah. “Die hebben die aparte sfeer van weleer, dragen een verhaal met zich mee en een unieke uitstraling. Het leek ons dan ook leuk om een dergelijk pand in te richten voor oudejaar. We bekeken onder meer het gebouw van Haco in Rumbeke, maar ook de La Palma in Gits. Uiteindelijk zijn we hier op dit pareltje gestoten. De curator was direct te vinden voor ons plan.”

Verwacht je echter niet zomaar aan een grootschalige fuif in een grote fabriekshal. “Wij geven de mensen de kans om hun oudejaar volledig uit handen te geven. Ze moeten zich geen zorgen maken over de perfect gedekte tafel of de onvermijdelijke afwas en opkuis achteraf”, vertelt Lieselotte. “Wij bieden hen de kans om feest te vieren zonder stress. Ze worden bij ons verwelkomd, kunnen de voeten onder de tafel steken en een feestje bouwen en dit toch allemaal in een huiselijke sfeer.” Om dit te realiseren worden 13 burelen omgeturnd tot gezellige livings. “Groepen van vijf tot 30 personen kunnen die afhuren voor de avond. Ze kunnen er genieten van een culinaire feestmaaltijd van vijf gangen verzorgd door traiteur Ma Kwizien. Onze vrijwilligers zorgen voor de bediening. Ook koppels of mensen die oudejaar op hun eentje vieren zijn welkom in ons restaurant. In totaal kunnen 150 mensen zo bij ons terecht. Vanaf 23 uur bouwen we vervolgens een gemeenschappelijk feestje om 2019 in te luiden in de productiehal. Hier zijn nog eens 150 mensen extra welkom.”

Tickets voor Sloop kosten 125 euro per persoon voor de all-in formule . Wie enkel wil feesten, betaalt 20 euro. Meer via deschaduw-hetsacrament.be.