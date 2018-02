Van Duitse klaroen tot 'mijn huiskamer' 02 februari 2018

02u51 0 Roeselare De papsaus van Rita Lombaert is niet het enige in het oog springende erfgoed op de shortlists.

Zo staat op de Roeselaarse lijst een Duitse klaroen uit de Eerste Wereldoorlog, een erfstuk van de familie Vannieuwenhuyze.





"Dat was het enige stuk speelgoed dat mijn grootvader had in die tijd. Hij vond de klaroen in een gracht, onder een gekantelde Duitse provisiewagen", zegt Aurel Vannieuwenhuyze.





De klaroen wordt van generatie op generatie doorgegeven aan de oudste zoon van de familie.





In Izegem heeft Johan Vansteenkiste z'n eigen huiskamer kandidaat gesteld. Zijn huis dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw en heeft een unieke 'Vlaamse kamer' in typisch neo-Vlaamse renaissancestijl.





In Staden vinden we het logo van het met uitsterven bedreigde jeugdhuis Dolce Vita in Oostnieuwkerke. Het gaat om een 35 jaar oud ontwerp van de hand van Dirk Degryse. Het behoort tot het collectieve geheugen van vele generaties Oostnieuwkerkenaren. (SVR)