Vallende ladders raken auto op snelweg 30 november 2018

Een 27-jarige man uit Harelbeke heeft woensdagavond rond half zeven de schrik van z'n leven opgedaan op de E403 in Roeselare.





Ter hoogte van de afrit Rumbeke werd zijn auto zwaar geraakt door enkele ladders die van een witte vracht- of bestelwagen vielen. Thomas Moerman slaagde erin zijn gehavend voertuig veilig aan de kant te zetten. De man bleef ongedeerd en deed intussen aangifte bij de politie. Op sociale media deed hij ook een oproep naar eventuele getuigen van het ongeval in de hoop de zaak te kunnen regelen met de eigenaar van de gevallen ladders.





(VHS/CDR)