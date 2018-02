Valentijnzwemmen in Spillebad 03 februari 2018

Aan de vooravond van Valentijn worden baantjeszwemmers in het Spillebad verwend. Op dinsdag 13 februari baadt het zwembad helemaal in valentijnsfeer. Wie baantjes komt trekken tussen 21 en 22 uur. Wordt in een romantische stemming gebracht met kaarslicht en sfeermuziek. Na het zwemmen kan je genieten van een glaasje bubbels en krijg je een kleine attentie. (CDR)